Школьница из Хабаровска нашла способ ускорить селекцию подсолнечника

В Хабаровске одиннадцатиклассница Диана Зайкова разрабатывает способ, который позволит быстрее создавать новые сорта подсолнечника. Ученица Краевого центра образования работает над проектом в лабораториях «Сириуса», сообщили в министерстве образования и науки Хабаровского края.
Диана вошла в число 400 школьников из России и Казахстана, прошедших отбор на программу «Большие вызовы». Вместе с командой она создаёт молекулярные маркеры, с помощью которых особенности растения можно определить по ДНК уже на ранней стадии развития.
«Мы обнаружили, что замена нуклеотида G на А напрямую ассоциирована с признаком ветвистости. Это позволило нам разработать маркеры, чтобы чётко различать формы растений на ранних стадиях», — рассказала Диана Зайкова.
Быстрый ДНК-анализ может в несколько раз сократить путь от отбора перспективного растения до появления нового сорта. Для самой школьницы это уже четвёртая поездка в «Сириус»: интерес к биологии постепенно привёл её к генетике и помог определиться с будущим научным направлением.