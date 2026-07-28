Школьница из Хабаровска нашла способ ускорить селекцию подсолнечника

Быстрый ДНК-анализ может в несколько раз сократить путь от отбора перспективного растения до появления нового сорта. Для самой школьницы это уже четвёртая поездка в «Сириус»: интерес к биологии постепенно привёл её к генетике и помог определиться с будущим научным направлением.