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Трех актеров из сериала «Центурия» внесли в базу «Миротворца»

Создатели сайта обвиняют их в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в публичной поддержке России.

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Актеры Никита Клещёв, Леонид Кондрашов и Виктория Маслова внесены в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» за съемки в многосерийном шпионском детективе «Центурия». Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Создатели сайта обвиняют их в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в публичной поддержке России. Кинокартина основана на реальной истории противодействии украинскому националистическому подполью и иностранным агентурным сетям.

Ранее в базу были внесены актеры из многосерийных фильмов «Свои», «Марик» и «Резервисты».

Скандальный сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Его цель — установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список «Миротворца» попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта. Как заявляли в Генпрокуратуре РФ, сайт был создан для проведения «зачисток» от оппозиционных политических деятелей и журналистов и представляет собой грубое нарушение властями Украины Европейской конвенции по правам человека.

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