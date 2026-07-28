В ночь на 28 июля Ростовская область подверглась воздушной атаке

Напомним, что в ночь на 27 июля Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Силы ПВО сбили около 50 БПЛА в Ростове, Таганроге, Чертковском, Тарасовском, Шолоховском и Миллеровском районах. К несчастью, не обошлось без жертв — в Донской столице погибли пять человек, включая трехлетнего малыша, еще восемь получили травмы.