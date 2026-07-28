В ночь на 28 июля Ростовская область подверглась воздушной атаке

В ночь на 28 июля Ростовская область подверглась атаке вражеских дронов. Об этом проинформировал в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.
— Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в акватории Таганрогского залива, — говорится в сообщении.
По словам главы региона, сведения о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступали — будут уточняться.
Напомним, что в ночь на 27 июля Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Силы ПВО сбили около 50 БПЛА в Ростове, Таганроге, Чертковском, Тарасовском, Шолоховском и Миллеровском районах. К несчастью, не обошлось без жертв — в Донской столице погибли пять человек, включая трехлетнего малыша, еще восемь получили травмы.
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