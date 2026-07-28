Среда станет самым холодным днем недели в Московском регионе

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Небольшое похолодание и дожди, местами сильные, прогнозируются в Московском регионе в среду, днем будет 17−22 градуса. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.
«Погода будет неустойчивой большую часть рабочей недели, усиление дождей мы ждем в среду и в четверг. Это связано с циклоном, а он возникнет на волне атмосферного фронта, который к нам подойдет с запада, и его прохождение будет сопровождаться более интенсивными дождями. Самая низкая температура будет в среду. Небольшой, местами умеренный дождь, на западе области даже сильный. Ночью в Москве 15−17 градусов, по области 12−17. Днем в Москве 18−20, по области 17−22», — сказала Макарова.
Она добавила, что в начале недели в Московском регионе будет преимущественно без осадков. В четверг ожидается облачная погода, день будет дождливым. Ночью в Москве ожидается 14−16 градусов, по области 11−16 градусов. Днем в Москве 20−22 градуса, по области 18−23 градусов, ветер северо-западный, 6−11 м/с, местами порывы до 15 м/с. В пятницу, по словам синоптика, погода улучшится: будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью 13−18 градусов, днем 22−27.
Синоптик подчеркнула, что, несмотря на колебания, температура держится около климатической нормы на отрицательном фоне. Примерно на три градуса температура будет ниже нормы в среду, на 2−2,5 — в четверг. В остальные дни отклонения будут еще меньше.