Среда станет самым холодным днем недели в Московском регионе

«Погода будет неустойчивой большую часть рабочей недели, усиление дождей мы ждем в среду и в четверг. Это связано с циклоном, а он возникнет на волне атмосферного фронта, который к нам подойдет с запада, и его прохождение будет сопровождаться более интенсивными дождями. Самая низкая температура будет в среду. Небольшой, местами умеренный дождь, на западе области даже сильный. Ночью в Москве 15−17 градусов, по области 12−17. Днем в Москве 18−20, по области 17−22», — сказала Макарова.