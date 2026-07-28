В Симферополе сутки не будет воды на верхних этажах домов — адреса

«29 июля с 15:00 ориентировочно до 15:00 30 июля в связи с проведением работ подрядной организацией на водоочистной станции может наблюдаться понижение давления (отсутствие водоснабжения на верхних этажах МКД, а также на верхних геодезических отметках)», — говорится в сообщении.
Временные ограничения могут затронуть следующие улицы: Воровского, Студенческая, 8 марта (частично), пр-кт Победы, Куйбышева, Лермонтова, Дачная, Луговая, Титова, Кечкеметская, Б. Куна, также воды может не быть на прилегающих улицах и переулках, уточнили на предприятии.
При необходимости силами филиала будет организован подвоз воды, добавили в пресс-службе.
Ранее в Феодосии из-за перебоев в подаче электроснабжения снизили давление на магистральных водоводах.