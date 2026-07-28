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В Симферополе сутки не будет воды на верхних этажах домов — адреса

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. В Симферополе жители ряда многоквартирных домов могут на сутки остаться без воды из-за работ на водоочистной станции. Об этом предупредили на предприятии «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

«29 июля с 15:00 ориентировочно до 15:00 30 июля в связи с проведением работ подрядной организацией на водоочистной станции может наблюдаться понижение давления (отсутствие водоснабжения на верхних этажах МКД, а также на верхних геодезических отметках)», — говорится в сообщении.

Временные ограничения могут затронуть следующие улицы: Воровского, Студенческая, 8 марта (частично), пр-кт Победы, Куйбышева, Лермонтова, Дачная, Луговая, Титова, Кечкеметская, Б. Куна, также воды может не быть на прилегающих улицах и переулках, уточнили на предприятии.

При необходимости силами филиала будет организован подвоз воды, добавили в пресс-службе.

Ранее в Феодосии из-за перебоев в подаче электроснабжения снизили давление на магистральных водоводах.

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