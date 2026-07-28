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В Екатеринбурге ограничили скорость трамваев и троллейбусов из-за жары

Аномальная жара стала причиной ограничений для трамваев и троллейбусов.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге из-за аномальной жары ввели ограничения для транспорта. Так, предельную скорость троллейбусов снизили до 35 километров в час, а трамваев — до 30 километров в час. Данную информацию «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе администрации города.

— Ограничения ввели из-за жары и физических особенностей материи, в частности — материала, — пояснили в мэрии.

Отмечается, что действовать ограничения будут до тех пор, пока температура не понизится до средних значений.

На текущий момент столбики термометров показывают в столице Урала значения до +34,5 градусов. Так, 27 июля стало самым теплым днем за последние 74 года. Прошлый рекорд максимальной температуры для 27 июля был установлен в 1952 году.

Отметим, что сильная жара, согласно прогнозам синоптиков, отступит уже на этой неделе. Ей на смену вновь придут дожди.