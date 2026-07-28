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Митрополит Никита поздравил жителей Красноярского края с Днем Крещения Руси

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, в России отмечают День Крещения Руси. К жителям региона обратился митрополит Красноярский и Ачинский Никита.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, в России отмечают День Крещения Руси. К жителям региона обратился митрополит Красноярский и Ачинский Никита.

В своем поздравлении архипастырь назвал выбор князя Владимира судьбоносным для страны. Он подчеркнул, что православие сформировало духовные и нравственные основы государственности, повлияло на законы, общественное устройство, культуру, архитектуру, иконопись и литературу.

«Мы — наследники святого князя Владимира. Наша обязанность — хранить и передавать следующим поколениям веру наших предков», — говорится в обращении митрополита Никиты. Он пожелал жителям края здоровья, мудрости и сил для добрых дел.