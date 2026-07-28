На следующей неделе Приморье может накрыть тайфун «Долфин»

Ранее власти Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации в Азовском районе после шторма 26 июля. Такой же режим продолжил действовать в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах. Непогода повредила свыше 260 линий и более 2 тыс. трансформаторных подстанций низкого напряжения, ветер повалил около 200 опор. В Ростове-на-Дону пострадали 14 детских садов и 16 школ. Без воды остались более 42 тыс. жителей, за медицинской помощью обратился 51 человек. В результате шторма погиб один человек. Аварийные службы восстановили электричество примерно в половине пострадавших домов и вернули в работу более 70% повреждённых линий и подстанций.