Пенсионер из Красноярского края отдал долг банку после ареста кредитной иномарки

Тогда пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в 50 тысяч рублей, ограничил должнику выезд за границу, а также арестовал его счета и автомобиль. Поняв, что иномарку могут забрать, пенсионер выплатил всю сумму вместе со сбором. После этого производство закрыли.