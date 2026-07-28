Пенсионер из Красноярского края отдал долг банку после ареста кредитной иномарки

63-летний житель Ермаковского округа погасил задолженность перед банком после того, как судебные приставы арестовали его автомобиль, сообщили в ГУФССП по Красноярскому краю.
Мужчина в 2022 году купил в кредит Nissan X-Trail, но платежи по займу не вносил. Долг перед банком превысил 720 тысяч рублей.
Пристав уведомил пенсионера о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что в течение пяти дней долг надо погасить добровольно, иначе начнут применять принудительные меры. Мужчина на предупреждения не реагировал.
Тогда пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в 50 тысяч рублей, ограничил должнику выезд за границу, а также арестовал его счета и автомобиль. Поняв, что иномарку могут забрать, пенсионер выплатил всю сумму вместе со сбором. После этого производство закрыли.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.