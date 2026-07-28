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До 5 лет лишения свободы грозит магаданцу, укравшему золотой браслет у приятеля

44-летний житель Магадана находился в гостях у знакомого. Мужчина увидел золотой браслет, принадлежащий приятелю, и забрал его себе. Потерпевший оценил ущерб в 44 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

44-летний житель Магадана находился в гостях у знакомого. Мужчина увидел золотой браслет, принадлежащий приятелю, и забрал его себе. Потерпевший оценил ущерб в 44 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.