До 5 лет лишения свободы грозит магаданцу, укравшему золотой браслет у приятеля

44-летний житель Магадана находился в гостях у знакомого. Мужчина увидел золотой браслет, принадлежащий приятелю, и забрал его себе. Потерпевший оценил ущерб в 44 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.