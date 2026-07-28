«Норильск — Красноярск: лаборатория вкусов»: команда Агентства развития Норильска представила гастрономический проект на «Тайгэйр»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Норильские шеф-повара впервые представили арктическую гастрономию на масштабном опен-эйре «Тайгэйр» в Красноярске. Спецпроект «Норильск — Красноярск: лаборатория вкусов», организованный при поддержке Агентства развития Норильска, вызвал большой интерес у гостей фестиваля и стал одной из заметных площадок гастрономического праздника.
В течение двух дней на тематическом корнере норильские шеф-повара Александр Скибин и Джамбулат Эюбов знакомили гостей с современным прочтением арктической кухни. Специально для фестиваля было разработано стритфуд-меню с северным акцентом. В него вошли лепешка роти с рваной свининой, бургер с котлетой из оленя и хот-дог с подкопченной оленей колбаской. За два дня работы корнера норильчане накормили около 500 красноярцев.
По словам Александра Скибина, участие в фестивале стало ценным профессиональным опытом и возможностью обменяться знаниями с ведущими шеф-поварами страны. «Самое главное в северной кухне — сохранить чистый вкус продукта. Если рыба — то качественная, если олень — то свежий, если ягода — то только что с куста. Главное — не перемудрить», — подчеркнул шеф-повар.
Особенностью проекта стало участие студентов Норильского техникума промышленных технологий и сервиса. Вместе с опытными мастерами на выездной кухне работали трое будущих специалистов. Для них это стало первым опытом участия в гастрономическом фестивале федерального уровня.
«Здесь очень сильная команда. После такого опыта хочется однажды организовать подобный фестиваль и в Норильске, чтобы показать, чему мы научились», — поделился студент Богдан Уткин.
Для Агентства развития Норильска участие в «Тайгэйре» стало первым опытом организации выездного гастрономического проекта такого формата.
Куратор программы «Арктическая академия сервиса» Агентства развития Норильска Оксана Бруяка отметила, что проект объединил сразу несколько задач: продвижение локальной кухни, профессиональное развитие шеф-поваров и практическое обучение студентов.
По ее словам, для молодых участников это была возможность впервые поработать бок о бок с известными шефами и почувствовать реальный ритм фестивальной кухни, а для профессионалов — обменяться опытом, познакомиться с новыми технологиями и идеями, которые в дальнейшем могут найти применение в ресторанах Норильска.
«Мы впервые представили кухню Норильска в таком формате и показали, что у города есть сильные специалисты, качественные локальные продукты и собственный гастрономический потенциал», — подчеркнула Оксана Бруяка.
В рамках публичной программы фестиваля Джамбулат Эюбов рассказал гостям о вкусах Арктики и особенностях северной кухни. Говоря о статусе Красноярска как гастрономической столицы России, он отметил, что этот успех складывается из вклада всех территорий края, а продукты Таймыра и северные гастрономические традиции сегодня являются важной частью его кулинарной идентичности.
Участие в «Тайгэйре» стало очередным этапом проекта по развитию гастрономической индустрии, который Агентство развития Норильска реализует совместно с гастросообществом города. Проект направлен на развитие профессиональных компетенций шеф-поваров, продвижение локальных продуктов и формирование устойчивого гастрономического бренда Арктики.
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