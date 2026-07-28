«Норильск — Красноярск: лаборатория вкусов»: команда Агентства развития Норильска представила гастрономический проект на «Тайгэйр»

В течение двух дней на тематическом корнере норильские шеф-повара Александр Скибин и Джамбулат Эюбов знакомили гостей с современным прочтением арктической кухни. Специально для фестиваля было разработано стритфуд-меню с северным акцентом. В него вошли лепешка роти с рваной свининой, бургер с котлетой из оленя и хот-дог с подкопченной оленей колбаской. За два дня работы корнера норильчане накормили около 500 красноярцев.