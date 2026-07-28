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450 тысяч в банке с вареньем: полиция задержала курьера и вернула деньги пенсионерке

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 84-летняя жительница Назарова едва не лишилась всех накоплений после разговора с телефонными мошенниками. Женщина спрятала 450 тысяч рублей в банку с вареньем и отправила посылку в Новосибирск.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 84-летняя жительница Назарова едва не лишилась всех накоплений после разговора с телефонными мошенниками. Женщина спрятала 450 тысяч рублей в банку с вареньем и отправила посылку в Новосибирск.

Аферисты представились сотрудниками следственного отдела и заявили, что сестра пенсионерки якобы связалась с преступниками. Чтобы «доказать ее невиновность», родственнице потребовалось срочно передать деньги. Позже женщина выяснила, что никакого уголовного преследования не было, и обратилась в полицию.

Оперативники установили мужчину, который забрал посылку из транспортной компании, и выехали в Новосибирск. Предполагаемый курьер еще не успел передать деньги организаторам схемы и хранил банку дома. Все 450 тысяч рублей изъяли и вернули пенсионерке.

Уголовное дело расследуется по статье «Мошенничество». Обвиняемого доставили в Красноярск и заключили под стражу. Сейчас проверяется его причастность к другим подобным преступлениям.