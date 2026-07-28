450 тысяч в банке с вареньем: полиция задержала курьера и вернула деньги пенсионерке

Аферисты представились сотрудниками следственного отдела и заявили, что сестра пенсионерки якобы связалась с преступниками. Чтобы «доказать ее невиновность», родственнице потребовалось срочно передать деньги. Позже женщина выяснила, что никакого уголовного преследования не было, и обратилась в полицию.