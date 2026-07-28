США ушли с заседания ООН из-за критики Францией ее политики прав человека

Дипломаты Соединенных Штатов покинули заседание Совета Безопасности ООН во время выступления представителей Франции из-за критики позиции Америки по вопросу прав человека. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщило издание Associated Press.
Инцидент случился на заседании по Украине после того, как США выступили против продления полномочий верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка еще на четыре года. За его переназначение проголосовали 144 страны, против выступили десять, включая Штаты.
Французская миссия при ООН в Женеве ранее раскритиковала решение Америки, заявив, что США «когда-то были маяком прав человека», но теперь оказались в одном ряду с такими странами, как КНДР, РФ, Никарагуа и Мали.
В ответ заместитель посла Соединенных Штатов при ООН Дэн Негреа обвинил Францию в «моральном позерстве» и попытках поучать другие государства. По его словам, США больше не собираются «выслушивать политизированную риторику» Парижа, пока там не изменится подход.
Американский посол при ООН Майк Уолтц также высказался, что Франция поддерживает «одних из худших нарушителей прав человека» и голосует за человека, критикующего демократические страны, включая Штаты, Британию и Израиль, говорится в статье.
24 июля сербский президент Александр Вучич объяснил, что не подписал итоговую декларацию саммита «Юго-Восточная Европа — Украина» в Киеве из-за планов по созданию «специального трибунала» против РФ.