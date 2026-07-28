Жителям Челябинской области начнут присылать уведомления о поверке счетчиков на Госуслугах

На портале Госуслуг заработал сервис, который автоматически напоминает владельцам жилья о необходимости поверки счетчиков воды. За первые месяцы работы — с мая по июль 2026 года — систему уже опробовали на практике. По данным правительства Челябинской области, пользователям уже разослали более полумиллиона уведомлений. Сообщения формируются на основе данных из ГИС ЖКХ и приходят в личный кабинет на портале, а также дублируются на электронную почту. В каждом письме — информация о конкретном приборе, сроке поверки и ссылка на приложение «Госуслуги Дом» для оформления заявки.