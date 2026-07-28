Возобновилась работа парома на Ольхоне

Напомним, что ситуация обострилась утром 28 июля. История попытки «бойкота» связана с требованиями приоритетного проезда на остров для местных жителей. В настоящее время в правительстве региона прорабатывается документ по регулированию очередей согласно запросам местного населения. Кроме того, в ближайшее время будет проведено совещание в администрации по данному вопросу.