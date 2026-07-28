Напомним, что ситуация обострилась утром 28 июля. История попытки «бойкота» связана с требованиями приоритетного проезда на остров для местных жителей. В настоящее время в правительстве региона прорабатывается документ по регулированию очередей согласно запросам местного населения. Кроме того, в ближайшее время будет проведено совещание в администрации по данному вопросу.
Возобновилась работа парома на Ольхоне
IrkutskMedia, 28 июля. Работа парома на Ольхон возобновлена. Информацию об этом подтвердили собственные источники агентства. Ранее сообщалось, что местные жители перекрыли въезд и выезд на паромную переправу.