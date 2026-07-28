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В заказнике «Красноярский» фотоловушка сняла молодого бурого медведя

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В третьем кластере заказника «Красноярский» фотоловушка запечатлела молодого бурого медведя, который неспешно исследовал территорию.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В третьем кластере заказника «Красноярский» фотоловушка запечатлела молодого бурого медведя, который неспешно исследовал территорию.

На кадрах хорошо заметны его мощные лапы и длинные когти, из-за чего сотрудники Дирекции по особо охраняемым природным территориям Красноярского края в шутку отметили, что косолапый будто решил похвастаться своим «маникюром».

Сейчас у бурых медведей продолжается сезонная линька. По словам специалистов, менее упитанные животные начинают менять шерсть еще в апреле, тогда как самые крупные особи приступают к этому только к середине лета.

Июль также становится завершающим этапом брачного периода. В это время медведи активно перемещаются по территории, оставляют запаховые метки и характерные задиры на деревьях. Обычно самцы ведут себя тихо, однако во время гона часто громко рычат, соперничая за самок.

Специалисты напоминают, что в период поиска партнерши бурые медведи могут проявлять повышенную агрессивность. Поэтому при посещении лесов и особо охраняемых природных территорий необходимо соблюдать осторожность и не приближаться к диким животным.