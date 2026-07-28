28 июля на красноярском месторождении Торгашинское проведут взрывные работы

Сегодня, 28 июля, на месторождении Торгашинское в Красноярске пройдут взрывные работы. Об этом предупреждает главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города. Работы запланированы с 11:00 до 17:00. В мэрии уточнили, что радиус опасной зоны составит 550 метров. Жителей просят обращать внимание на звуковые сигналы. Один продолжительный сигнал означает ввод опасной зоны. Два продолжительных — проведение взрыва. Три коротких сигнала сообщают об окончании работ. Напомним, что в Красноярском крае заложили капсулу на месте будущего полигона МЧС.