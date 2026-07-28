Стартовала продажа билетов на первый домашний матч «СКА-Хабаровск» сезона 2026/27

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» анонсировал продажу билетов на первый домашний матч Первой Лиги 2026/27. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», 2 августа в 18:00 начнется игра красно-синих с «Уралом».
Стоимость стандартных билетов составляет 400 рублей, а цена билетов «Комфорт» на места в секторах 1 и 32 достигла 600 рублей. Кроме того, в продаже есть детские билеты со скидкой 25% и льготные билеты со скидкой 50%. Последние предоставляются многодетным семьям, пенсионерам по возрасту, инвалидам II и III групп, а также ветеранам боевых действий.
Приобрести билеты можно как онлайн по ссылке, так и в магазине «Территория спорта» на площади Ленина. Продажа билетов будет осуществляться и в день матча в кассах стадиона.
Напомним, ранее футбольный клуб «СКА-Хабаровск» анонсировал продажу абонементов на домашние матчи Чемпионата России в этом сезоне.