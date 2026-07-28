Власти Ростова направят 1,4 миллиона рублей пострадавшим при атаке беспилотников

В Донской столице окажут финансовую поддержку жителям, чьи дома пострадали во время воздушных атак. Такое решение было принято на внеочередном заседании Ростовской-на-Дону городской Думы.
Материальную помощь получат жильцы домов в Железнодорожном и Советском районах, которые были повреждены осколками вражеских бесплиотников. На эти цели будет выделено 1,4 миллиона рублей.
Напомним, что фрагменты дронов упали в Железнодорожном и Советском районах Ростова во время воздушной атаки 25 июля. Повреждения получили два многоквартирных дома, два частных, строящиеся высотки, коммерческие объекты и складские помещения. Четверо мужчин были ранены.
А в ночь на 27 июля удар пришелся по Железнодорожному, Пролетарскому и Ленинскому районам города. Его последствия оказались трагичными — погибли пять человек, включая трехлетнего малыша, еще восемь получили травмы. Также были повреждены три многоквартирных дома, 17 частных, центр для лиц без определенного места жительства (в нем ночевали 43 человека) и складские помещения, где случился крупный пожар.
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