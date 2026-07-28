Проститутки под видом массажисток: сеть «релакс-салонов» с интимными услугами накрыли в Хабаровске и Владивостоке

Полиция и Росгвардия пресекли деятельность трех заведений в Хабаровске и Владивостоке, которые маскировались под массажные, а на деле оказывали интимные услуги. Задержаны двое организаторов — 32-летняя женщина и 28-летний мужчина, а также бухгалтер заведения. Все трое — жители Владивостока. Кроме того, задержаны семь женщин в возрасте от 24 до 42 лет, которые непосредственно оказывали услуги интимного характера. Салоны располагались в арендованных помещениях с саунами, баром и спальнями. Возбуждены уголовные дела. Троим фигурантам избрана подписка о невыезде, остальным — обязательство о явке. gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/18631931464252.mp4