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Горячую воду вернут хабаровчанам 29 июля

В Хабаровске энергетики приступили к плановым работам на тепломагистрали ТМ-32 в зоне ТЭЦ-3. До 29 июля временно ограничена подача горячей воды в ряд многоквартирных домов и социальных объектов. Специалисты заменяют задвижки и дополнительные участки трубопроводов, чтобы повысить надежность теплосетей в предстоящий отопительный сезон. Ограничения затронули дома по улицам Воронежской, Совхозной, Шатова, Больничной, Известковой, Сибирской, Тихоокеанской.

В Хабаровске энергетики приступили к плановым работам на тепломагистрали ТМ-32 в зоне ТЭЦ-3. До 29 июля временно ограничена подача горячей воды в ряд многоквартирных домов и социальных объектов. Специалисты заменяют задвижки и дополнительные участки трубопроводов, чтобы повысить надежность теплосетей в предстоящий отопительный сезон. Ограничения затронули дома по улицам Воронежской, Совхозной, Шатова, Больничной, Известковой, Сибирской, Тихоокеанской, Фоломеева, Шелеста, Большой, Вяземской, Лазо, Чехова, Демьяна Бедного, Карла Маркса, Краснодарской, а также переулкам Брянскому и Албанскому. По завершении работ подача горячей воды будет восстановлена. Энергетики просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам — комплекс мер направлен на повышение качества теплоснабжения в зимний период.

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