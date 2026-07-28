Три жителя Башкирии скончались от гриппа

По данным UfaTime.ru, всего за год жители республики более 939 тысяч раз заболевали ОРВИ. Зарегистрировано 939 125 случаев, что на 7,1% превышает среднемноголетний показатель. Наиболее высокая заболеваемость отмечалась в Иглинском, Уфимском и Баймакском районах, а также в Сибае и Стерлитамаке.