На Дону в Ленинском районе устраняют последствия атаки БПЛА. Об этом в своих соцсетях сообщила глава района Юлия Мищук. В донской столице оперативно приступили к ликвидации разрушений, вызванных ударом беспилотника. Активисты организовали уборку придомовой территории. Волонтеры также помогли жителям закрыть разбитые окна временной защитной пленкой из ПВХ, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение помещений от осадков и ветра. Параллельно с этим подрядная организация уже провела все необходимые замеры оконных проемов. Полностью завершить работы по остеклению поврежденных квартир специалисты планируют в течение двух недель. Также проводится обследование кровли жилого дома для капитального ремонта. Ремонт планируют начать в ближайшее время.