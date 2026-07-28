Медколледж в Комсомольске на Амуре готовит кадры для стоматологий

Учебный процесс обеспечен современной материально технической базой: студенты будут осваивать навыки на стоматологических установках, фантомах и симуляторах, а затем закреплять их на практике в медучреждениях края. Директор колледжа отметил, что востребованность направления подтверждается динамикой приёма: 30 мест были заняты в течение двух дней. Среди абитуриентов — и те, кто уже знаком с колледжем: например, выпускница Дарья Рудакова, ранее окончившая отделение «Лечебное дело», подала документы на новое направление и ожидает зачисления.