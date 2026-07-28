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Главные новости к утру 28 июля

Вблизи Москвы сбит 81 БПЛА. В подмосковном Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом. Повреждены частные дома в деревне Ваулово и селе Дубна.

Вблизи Москвы сбит 81 БПЛА. В подмосковном Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом. Повреждены частные дома в деревне Ваулово и селе Дубна.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ложными сообщения о том, что республике грозит дефицит продовольствия и товаров первой необходимости.

Президенты США Дональд Трамп и Украины Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне обсудят урегулирование российско-украинского конфликта, узнал CNN.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон ведет с Тегераном очень дружественные переговоры. МИД Ирана утверждает, что отверг предложение США на переговорах.

Более 130 человек пострадали из-за пожара в метро Барселоны.

Президент Словакии впервые с 2010 года прибыл в Китай с государственным визитом.

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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
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