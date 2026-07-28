ВТБ продал свой последний гостиничный актив

ВТБ перестал быть владельцем четырехзвездочного отеля «Holiday Inn Сокольники», расположенного на Русаковской улице на востоке Москвы, сообщил РБК источник на рынке гостиничной недвижимости, работавший с активом. По его словам, объект стал частью сделки по реализации застройщика «Галс-девелопмент», который банк продал в июне 2026-го группе инвесторов.
«Holiday Inn Сокольники» вошел в периметр сделки по продаже активов «Галс-девелопмента», подтвердили РБК в пресс-службе ВТБ. Так банк реализовал все гостиничные объекты, уточнили в банке. Другие детали там раскрывать не стали.
Отель под управлением гостиничного оператора Holiday Inn открылся в Сокольниках в 2006 году. Его общая площадь оценивается в 45,5 тыс. кв. м, а количество номеров — 523 (от 25 до 78 кв. м). ВТБ получил этот объект после присоединения Банка Москвы. Последний приобрел здание гостиницы и право аренды участка под ним через свою дочернюю компанию «Лизингбизнес-сервис» в 2001 году. Покупка обошлась тогда примерно в $20 млн руб., а еще $70 млн ей пришлось вложить в завершение строительства и оснащение отеля. В итоге «Holiday Inn Сокольники» стал самым большим из четырех московских отелей сети.
Гостиница в Сокольниках, как и активы «Галс-девелопмента», находятся на балансе ЗПИФа «Девелоперские активы». В июне ВТБ реализовал 100% активов фонда за 100 млрд руб., сообщали в пресс-службе банка. Покупателем выступила группа профессиональных инвесторов в высокотехнологичные активы, уточняли в «Галс-девелопменте». Один из источников РБК тогда прокомментировал, что для покупателя рынок недвижимости не является профильным.
Рыночная стоимость гостиницы «Holiday Inn Сокольники» может составлять 8−10 млрд руб., оценивает один из консультантов на рынке коммерческой недвижимости.
ВТБ продает непрофильные активы в преддверии введения нового регулирования — с 1 апреля 2027 года ЦБ планирует внедрить правила, ограничивающие риски банковских вложений в такие объекты. За последнее время банк уже нашел покупателей на несколько активов.
Осенью прошлого года новым собственником принадлежавшего ему гостиничного комплекса Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park на Ленинградском проспекте стало АО «Петровский парк отель». А пятизвездочный отель «Swissotel Resort Сочи Камелия» за 10 млрд руб. летом 2025-го выкупила компания «Правильные решения» (ее конечным владельцем на тот момент был владелец туроператора Fun&Sun; а сейчас — ЗПИФ «К5» под управлением «КСП Капитал»). Еще один гостиничный актив — Courtyard by Marriott Kazan Kremlin в Казани — у ВТБ приобрело ООО «Русинн», доля в котором есть у владельца сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» Александра Говора.