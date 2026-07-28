ВТБ продал свой последний гостиничный актив

Отель под управлением гостиничного оператора Holiday Inn открылся в Сокольниках в 2006 году. Его общая площадь оценивается в 45,5 тыс. кв. м, а количество номеров — 523 (от 25 до 78 кв. м). ВТБ получил этот объект после присоединения Банка Москвы. Последний приобрел здание гостиницы и право аренды участка под ним через свою дочернюю компанию «Лизингбизнес-сервис» в 2001 году. Покупка обошлась тогда примерно в $20 млн руб., а еще $70 млн ей пришлось вложить в завершение строительства и оснащение отеля. В итоге «Holiday Inn Сокольники» стал самым большим из четырех московских отелей сети.