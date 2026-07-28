В Батайске энергоснабжение восстановили в 9,3 тысячи домах и 50 соцобъектах

В Батайске к 00:00 28 июля возобновили подачу электроэнергии по 13 линиям электропередачи напряжением 6−10 кВ. Энергоснабжение восстановили в 9,3 тыс. домах и 50 социальных объектах. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Донэнерго».