«Башня 365»: общественно-культурный центр отмечает первый день рождения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 8 августа общественно-культурный центр «Башня» отметит свой первый день рождения.
9 августа 2025 года новый Центр открыл свои двери в главной достопримечательности Норильска — одном из зданий-близнецов, возведенных в 1951 году по проекту петербургских архитекторов Витольда Непокойчицкого, Лидии Миненко и Микаэла Мазманяна.
«Башня появилась как пространство для развития городских инициатив, объединения людей и создания новых возможностей для жителей Норильска, — рассказывает директор общественно-культурного центра Виктория Чуланова. — За первый год работы мы провели свыше 340 событий и стали местом, где встречаются культура, образование, предпринимательство, творчество и городские сообщества. Праздник “Башня 365” — это возможность вместе вспомнить первый год нашей истории, поблагодарить друзей и партнеров за поддержку и открыть новую страницу развития центра».
Напомним, что накануне внучка советских архитекторов, построивших Норильск, посетила ОКЦ «Башня».
Масштабный праздник «Башня 365» пройдет с 14:00 до 20:00 на Октябрьской площади и внутри пространства. Событие объединит друзей, гостей и партнеров центра — всех, кто был рядом с Башней в течение первого года.
Связующей активностью станет тематический квест по восьми локациям, каждая из которых отражает одно из направлений работы Башни: «кино и мультипликацию», «добрососедство», «литературу», «гастрономию», «архитектуру и урбанистику», «семью и детство», «развитие личности» и «предпринимательство». После получения карты участника гостям предстоит пройти все точки маршрута, собрать отметки и получить памятный подарок от центра.
На площади развернутся тематические зоны с мастер-классами и интерактивами, фотозоны, гигантские игры, гастрономический променад, благотворительный маркет, платформа для съемки 360 и другие активности. Завершением вечера станет концерт хэдлайнера — Стаса Ярушина и МУЗLOFT Band.
Особая программа ждет гостей и внутри Башни. В этот день посетители смогут увидеть экспозицию «Хранители Башни», посетить шоурум местных мастеров, принять участие в гастрономическом мастер-классе, познакомиться с образовательными и просветительскими форматами центра, открыть для себя новые пространства и проекты.
В ближайшее время организаторы подробнее расскажут о запуске новых проектов в день рождения Башни.
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