«Башня 365»: общественно-культурный центр отмечает первый день рождения

«Башня появилась как пространство для развития городских инициатив, объединения людей и создания новых возможностей для жителей Норильска, — рассказывает директор общественно-культурного центра Виктория Чуланова. — За первый год работы мы провели свыше 340 событий и стали местом, где встречаются культура, образование, предпринимательство, творчество и городские сообщества. Праздник “Башня 365” — это возможность вместе вспомнить первый год нашей истории, поблагодарить друзей и партнеров за поддержку и открыть новую страницу развития центра».