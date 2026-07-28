Москва возглавила рейтинг городов по числу абитуриентов в 2026 году

Ранее Life.ru писал, что каждый российский вуз завершит переход на обновлённую систему высшего образования не позже 2030 года. Напомним, в 2023 году стартовал пилотный проект с 17 университетами и 581 программой. Изначально в мае его запустили 6 вузов, включая МАИ, МИСИС и МПГУ. Теперь студенты осваивают базовый и специализированный уровни, а аспирантура выделена в отдельную ступень для подготовки исследователей и преподавателей.