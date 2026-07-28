Новости Ростовской области 28 июля: БПЛА, бензин, пять погибших, погода

Регион скорбит по погибшим: в результате атаки БПЛА ВСУ пять человек были смертельно ранены. Это пожилая пара и молодая семья с трёхлетним ребёнком. Около 60 человек эвакуированы в ПВР. А тем временем жители юга стали находить в своих дворах опасных пауков. Rostov.aif.ru собрал главные новости к этому часу.