Новости Ростовской области 28 июля: БПЛА, бензин, пять погибших, погода

В Ростовской области отразили атаку беспилотников ВСУ в ночь на 28 июля. К сожалению, есть разушения. Кроме того, в Ростове и области продолжают устранять последствия мощного шторма. Электроснабжение почти полностью восстановлено. В нескольких муниципалитетах продолжает действовать режим ЧС.
Регион скорбит по погибшим: в результате атаки БПЛА ВСУ пять человек были смертельно ранены. Это пожилая пара и молодая семья с трёхлетним ребёнком. Около 60 человек эвакуированы в ПВР. А тем временем жители юга стали находить в своих дворах опасных пауков. Rostov.aif.ru собрал главные новости к этому часу.
Атака БПЛА ВСУ 28 июля 2026: уничтожены украинские дроны.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ходе ночной воздушной атаки ВСУ уничтожены украинские беспилотники в акватории Таганрогского залива.
Данных о пострадавших или разрушениях на суше не поступало. Соответствующая информация продолжает уточняться профильными службами.
Удар стихии: в Ростове продолжается ликвидация последствий сильного урагана.
Ростов-на-Дону борется с последствиями мощного шторма. Ранее глава Ростова Александр Скрябин сообщил о гибели одного человека из-за непогоды. Количество пострадавших от стихии выросло до 28 человек.
Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что энергетики уже восстановили 80 поврежденных линий и подстанций высокого и низкого напряжения. Параллельно ведется оценка ущерба. Повреждения кровли зафиксированы в 110 многоквартирных домах области. Коммунальные службы продолжают расчистку парков от поваленных деревьев. Для спасения частично поврежденных насаждений планируется провести формировку крон с привлечением дендрологов Ботанического сада.
В Ростове-на-Дону комиссия решит судьбу повреждённой ночной атакой ВСУ высотки.
В правительстве региона состоялось заседание оперативного штаба по ликвидации последствий ночной атаки БПЛА ВСУ. Наибольший ущерб нанесён одной из многоэтажек: повреждены верхние этажи и затронута несущая балка, вход в здание официально запрещён. Жильцы находятся в пункте временного размещения или у родственников.
Специальная комиссия рассмотрела вопрос об организации кратковременного доступа собственников в квартиры, чтобы они могли забрать документы и эвакуировать домашних животных. Окончательное заключение о возможности восстановления дома будет представлено завтра до конца дня.
По предварительным данным властей, в результате падения обломков БПЛА в Ростове повреждены три многоквартирных и 17 частных домов, а также 19 автомобилей. В пострадавших районах действует локальный режим ЧС. Работают специальные комиссии: проводится поквартирный обход для фиксации ущерба и организации положенных выплат.
Регион скорбит по пяти погибшим при атаке БПЛА ВСУ.
Число жертв атаки ВСУ на Ростов увеличилось до пяти: при разборе завалов повреждённого многоквартирного дома спасатели обнаружили тела ещё трёх человек — двух взрослых и одного ребёнка. Кроме того, погибла пожилая пара — жители частного дома.
Власти выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим продолжают оказывать всю необходимую помощь.
Ситуация на топливном рынке: цены на бензин в Ростове 28 июля 2026 года.
В Ростовской области на некоторых АЗС сняли лимит на бензин. Ситуация стабилизировалась — многие АЗС вернулись к привычному режиму работы. На некоторых заправках автомобилисты могут заправлять машины до полного бака.
Обстановка на топливном рынке региона улучшается: заметно сократилось количество очередей на АЗС в Ростове и других городах. Однако официально установленные в регионе лимиты пока не отменены.
Действующие в Ростовской области лимиты заправки:
• Бензин: 30 литров на одно легковое ТС.
• Дизельное топливо: 60 литров на легковой автомобиль, до 200 литров для грузовиков, до 300 литров для пассажирского транспорта.
Средние цены на АЗС региона по состоянию на 28 июля 2026 года:
• АИ-92 — 83.49 ₽/л.
• АИ-95 — 91.9 ₽/л.
• АИ-98 — 108.54 ₽/л.
• Дизельное топливо — 89.6 ₽/л.
Жару до +34 °C и вечерние грозы прогнозируют синоптики в Ростовской области 28 июля.
По данным Ростовского гидрометцентра, в регионе ожидается жаркая погода с локальными ухудшениями условий к вечеру.
В донской столице прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Днём воздух прогреется до +28…+30 °C, ночью температура опустится до +16…+18 °C. Ветер юго-западный и западный, 6−11 м/с.
В целом по области днём также будет сухо, однако вечером местами вероятны кратковременные дожди с грозой. Во время грозы возможны порывы ветра до 15 м/с. Ночью температура составит +16…+21 °C (в отдельных районах до +10 °C), днём столбики термометров покажут +26…+31 °C, а на востоке региона — до +34 °C.