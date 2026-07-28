В Госдуме предложили ввести доплаты для заслуженных учителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Группа депутатов фракции «Справедливая Россия» во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым подготовила законопроект о ежемесячной доплате учителям со званием «Заслуженный учитель РФ».
Парламентарии предлагают установить для учителей со званием «Заслуженный учитель РФ» ежемесячную выплату в размере не менее 15% от оклада.
Как пояснил ТАСС Миронов, по действующему законодательству регионы могут устанавливать свои территориальные доплаты. Однако в зависимости от региона формат таких доплат сильно различается.
«Такая неоднородность приводит к несправедливому занижению доплат учителям с большим стажем и огромным опытом работы в школе», — считает политик.