Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили ввести доплаты для заслуженных учителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Группа депутатов фракции «Справедливая Россия» во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым подготовила законопроект о ежемесячной доплате учителям со званием «Заслуженный учитель РФ».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Группа депутатов фракции «Справедливая Россия» во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым подготовила законопроект о ежемесячной доплате учителям со званием «Заслуженный учитель РФ».

Парламентарии предлагают установить для учителей со званием «Заслуженный учитель РФ» ежемесячную выплату в размере не менее 15% от оклада.

Как пояснил ТАСС Миронов, по действующему законодательству регионы могут устанавливать свои территориальные доплаты. Однако в зависимости от региона формат таких доплат сильно различается.

«Такая неоднородность приводит к несправедливому занижению доплат учителям с большим стажем и огромным опытом работы в школе», — считает политик.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше