Три актера из сериала «Центурия» оказались в базе «Миротворца»

Актеров Никиту Клещёва, Леонида Кондрашова и Викторию Маслову внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Причиной внесения базу стали съемки в многосерийном шпионском детективе «Центурия». Об этом свидетельствуют данные ресурса.
Администраторы сайта обвинили артистов в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», кроме того, звезды «виновны» в том, что публично поддерживают Россию.
Отметим, сериал «Центурия» основан на реальной истории о противодействии украинскому националистическому подполью и иностранным агентурным сетям.
Накануне сообщалось, что российского актера театра и кино Леонида Петрова внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Его также обвинили в поддержке России, «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также участии в съемках сериала «Резервисты».
Ранее украинский сайт внес в свою базу российских актрис Дарью Галиаскарову и Ольгу Демидову. Поводом стало их участие в съемках сериала «Марик».