Три актера из сериала «Центурия» оказались в базе «Миротворца»

Накануне сообщалось, что российского актера театра и кино Леонида Петрова внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Его также обвинили в поддержке России, «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также участии в съемках сериала «Резервисты».