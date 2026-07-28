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Солнце и жара до 28 градусов ожидают нижегородцев 28 июля

Синоптики обещают, что дождей не будет.

Источник: Время

В вторник, 28 июля, жителей Нижегородской области ожидает ясный день без осадков. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, на смену дождям придет сухая и жаркая погода.

Температурный фон будет постепенно повышаться в течение дня. Утром столбики термометров покажут комфортные 23 градуса. Днем воздух прогреется до максимальных 28 градусов. Вечером сохранится тепло на отметке 25 градусов.

Ожидается, что дождей не будет, а небо останется ясным. Атмосферное давление прогнозируется в пределах климатической нормы.