Более 23 тысяч родителей в Красноярском крае получили новую выплату

С 1 июля в Красноярском крае начала действовать новая мера поддержки работающих родителей с двумя и более детьми. Уже более 23 тысяч семей получили выплату. Средний размер — 36 тысяч рублей. Об этом сообщили в СФР.
Выплата положена каждому из работающих родителей, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 величины прожиточного минимума. Сумма индивидуальна и зависит от доходов. Налог, удержанный по ставке 13%, пересчитывают по льготной — 6%. Разницу возвращают родителю.
Оформить поддержку могут оба родителя, даже если они в разводе (при условии отсутствия долгов по алиментам). Также выплату могут получить усыновители, опекуны и попечители детей до 18 лет (или до 23 лет, если ребёнок учится очно).
При оценке права на выплату учитывают доходы и имущество семьи. Заявление на возврат налога за 2025 год можно подать до 1 октября через Госуслуги, в клиентских службах СФР или МФЦ.
Ранее мы сообщали, что ещё 70 семей в Красноярском крае получили выплаты на двойняшек и тройняшек.