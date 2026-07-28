Лыжную школу в Николаевске-на-Амуре подготовят к большому спорту

В дальнейшем здесь намерены оборудовать два горнолыжных склона — «Верхний» и «Нижний» — и установить безопорные канатные дороги. Это позволит начинать подготовку юных горнолыжников в Николаевске-на-Амуре, а затем направлять наиболее перспективных спортсменов на профессиональные трассы в Многовершинном.