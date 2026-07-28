Лыжную школу в Николаевске-на-Амуре подготовят к большому спорту

В Николаевске-на-Амуре продолжают развивать лыжную базу «Старт», которая открылась после капитального ремонта в феврале 2026 года. На трассах устанавливают освещение, а следующим этапом станут видеонаблюдение и благоустройство территории, сообщили в пресс-службе минспорта Хабаровского края.
База работает почти полвека и остаётся единственным местом в городе для регулярных занятий лыжными гонками. Здесь тренируются воспитанники спортивной школы «Орлан», проходят краевые и всероссийские соревнования, включая «Лыжню России», «Возрождение» и «Надежды Севера».
Во время ремонта в здании заменили кровлю, окна, двери и коммуникации, оборудовали отдельные раздевалки для детей и взрослых. Район также закупил новую мебель, спортивный инвентарь и оборудование, а фасад привели в порядок по поручению губернатора Дмитрия Демешина.
«Меня впечатлило, как было и как стало. Был заброшенный, по сути, объект, а получился современный красивый спортивный комплекс», — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Сейчас вдоль километра лыжной трассы устанавливают освещение — уже смонтированы 36 опор. После завершения этих работ на базе появятся камеры наблюдения, а прилегающую территорию благоустроят.
В дальнейшем здесь намерены оборудовать два горнолыжных склона — «Верхний» и «Нижний» — и установить безопорные канатные дороги. Это позволит начинать подготовку юных горнолыжников в Николаевске-на-Амуре, а затем направлять наиболее перспективных спортсменов на профессиональные трассы в Многовершинном.