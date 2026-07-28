В Кежемском округе пожарный и подросток спасли людей из реки

В это же время в нескольких метрах от них течение стало уносить женщину. Ее заметил 16-летний Василий Менцов. Подросток прыгнул в воду, доплыл до женщины и, преодолевая сильное течение, помог ей выбраться на берег. Благодаря действиям Сергея Копылова, Василия Менцова и Анатолия Ковенкова трагедии удалось избежать. Спасенные остались живы.