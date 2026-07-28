Неизвестные открыли огонь в центре Мехико: один человек погиб

В центре Мехико 27 июля произошла стрельба. Неизвестные открыли огонь по трем прохожим. После нападения преступники скрылись на мотоцикле. В результате стрельбы погиб один человек, двое жителей получили ранения, оповестила газета El Universal.
Прибывшие на место инцидента сотрудники экстренных служб констатировали смерть 42-летнего мужчины. Был ли у него конфликт с напавшими, не уточняется.
Медицинская помощь потребовалась двум мужчинам возрастом 39 лет. Все необходимые действия были произведены на месте. Затем раненых доставили в больницу.
В США мужчина расстрелял всю семью и покончил с собой. Погибли его жена и шесть детей. Двое несовершеннолетних были приемными детьми пары. Мужчина застрелил всех и поджег дом. Полиция квалифицировала смерть женщины и детей как убийство.