Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неизвестные открыли огонь в центре Мехико: один человек погиб

El Universal: в Мехико один человек погиб, еще двое ранены в результате стрельбы.

Источник: Комсомольская правда

В центре Мехико 27 июля произошла стрельба. Неизвестные открыли огонь по трем прохожим. После нападения преступники скрылись на мотоцикле. В результате стрельбы погиб один человек, двое жителей получили ранения, оповестила газета El Universal.

Прибывшие на место инцидента сотрудники экстренных служб констатировали смерть 42-летнего мужчины. Был ли у него конфликт с напавшими, не уточняется.

Медицинская помощь потребовалась двум мужчинам возрастом 39 лет. Все необходимые действия были произведены на месте. Затем раненых доставили в больницу.

В США мужчина расстрелял всю семью и покончил с собой. Погибли его жена и шесть детей. Двое несовершеннолетних были приемными детьми пары. Мужчина застрелил всех и поджег дом. Полиция квалифицировала смерть женщины и детей как убийство.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше