Неизвестные открыли огонь в центре Мехико: один человек погиб

В США мужчина расстрелял всю семью и покончил с собой. Погибли его жена и шесть детей. Двое несовершеннолетних были приемными детьми пары. Мужчина застрелил всех и поджег дом. Полиция квалифицировала смерть женщины и детей как убийство.