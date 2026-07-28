Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей во вторник

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Температура воздуха до плюс 27 градусов и кратковременный дождь ожидаются в Москве во вторник, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«Во вторник в Москве ожидается переменная облачность и без осадков. Днем может пройти кратковременный дождь», — рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что во вторник в столице минимальная температура прогнозируется плюс 15 — плюс 17 градусов, дневная — плюс 25 — плюс 27 градусов. Температура воздуха будет выше климатической нормы на один градус.
«Ветер ожидается юго-западный со скоростью три-восемь метров в секунду», — подчеркнула она.