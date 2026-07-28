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Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей во вторник

Синоптик Позднякова: во вторник в Москве ожидается до 27 градусов тепла.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Температура воздуха до плюс 27 градусов и кратковременный дождь ожидаются в Москве во вторник, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Во вторник в Москве ожидается переменная облачность и без осадков. Днем может пройти кратковременный дождь», — рассказала Позднякова.

Синоптик отметила, что во вторник в столице минимальная температура прогнозируется плюс 15 — плюс 17 градусов, дневная — плюс 25 — плюс 27 градусов. Температура воздуха будет выше климатической нормы на один градус.

«Ветер ожидается юго-западный со скоростью три-восемь метров в секунду», — подчеркнула она.