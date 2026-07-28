Иран отклонил предложение США на переговорах из-за чрезмерных требований

Тегеран решил отклонить предложение Вашингтона на переговорах из-за чрезмерных требований. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил заместитель министра иностранных дел республики Казем Гарибабади.
— Американская сторона объявила, что если этот план будет отклонен, переговоры будут считаться проваленными, и они покинут их. В итоге произошло именно так, — уточнил политик.
Он также подчеркнул, что со стороны Ирана настойчивых требований о продолжении контактов не было, что свидетельствует о «достойной дипломатии Исламской Республики».
Встреча в Омане между представителями стран прошла после того, как Тегеран вновь закрыл Ормузский пролив.
При этом США настаивали, чтобы альтернативный южный маршрут оставался открытым до завершения переговоров, однако Иран не согласился, передает Mehr.
В начале июля Вашингтон нанес удары более чем по 80 объектам в Иране. Это стало ответом на атаки на танкеры в Ормузском проливе. Целями стали системы ПВО, радиолокационные станции и другие объекты.
При этом Центральный штаб Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» пообещал решительный ответ на удары Соединенных Штатов по югу Исламской Республики.