Россиянам объяснили, от чего зависит лимит на банковские переводы

Перед отправкой банковского перевода россиянам стоит проверять тарифы своих карт, а в случае перевода крупной суммы заранее уточнить в банке, существуют ли какие-либо нюансы для данной транзакции. Такой совет дал юрист Давид Адамс.
Эксперт напомнил, что в течение месяца без комиссии можно перевести другому человеку до 100 тысяч рублей, а самому себе — до 30 миллионов рублей. Лимиты на переводы зависят от канала и получателя, добавил он.
«Единые для банков пороги действуют у СБП. Для банкомата, перевода по номеру карты, реквизитам счета и других банковских способов общего лимита нет. Его устанавливает банк в тарифе конкретной карты и канала», — сказал юрист агентству «Прайм».
Почему переводы денег с карты на карту могут повлечь юридические и финансовые риски как для отправителя, так и для получателя, читайте здесь на KP.RU.
Также стоит помнить, что налоговые органы проверяют переводы на личные карты на предмет незарегистрированной предпринимательской деятельности.