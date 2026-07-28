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Россиянам объяснили, от чего зависит лимит на банковские переводы

Юрист Адамс: лимит и комиссия на банковский перевод зависят от транзакции.

Источник: Комсомольская правда

Перед отправкой банковского перевода россиянам стоит проверять тарифы своих карт, а в случае перевода крупной суммы заранее уточнить в банке, существуют ли какие-либо нюансы для данной транзакции. Такой совет дал юрист Давид Адамс.

Эксперт напомнил, что в течение месяца без комиссии можно перевести другому человеку до 100 тысяч рублей, а самому себе — до 30 миллионов рублей. Лимиты на переводы зависят от канала и получателя, добавил он.

«Единые для банков пороги действуют у СБП. Для банкомата, перевода по номеру карты, реквизитам счета и других банковских способов общего лимита нет. Его устанавливает банк в тарифе конкретной карты и канала», — сказал юрист агентству «Прайм».

Почему переводы денег с карты на карту могут повлечь юридические и финансовые риски как для отправителя, так и для получателя, читайте здесь на KP.RU.

Также стоит помнить, что налоговые органы проверяют переводы на личные карты на предмет незарегистрированной предпринимательской деятельности.