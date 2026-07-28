Специалисты предупредили о появлении опасных испанских слизней в Беларуси

Испанский слизень питается более чем сотней видов культурных и дикорастущих растений. При этом он повреждает ягоды, плодовые культуры, овощи, декоративные насаждения. Дополнительной угрозой является его высокая скорость размножения. У вредителя практически нет естественных врагов, он легко распространяется вместе с грунтом, посадочным материалом, овощами и так далее.