Специалисты предупредили о появлении опасных испанских слизней в Беларуси. Об этом сообщает Витебская областная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений.
В период с 2020 по 2021 годы указанных вредителей находили только в Минске, Борисове, Гродне.
«За последние годы (2024−2026 годы) испанский слизень (Arion vulgaris), инвазивный для Беларуси вид, стремительно расселился по всей стране», — отметили в организации.
О крупных испанских слизнях сообщили и жители Слуцка. Как стало известно slutsk-gorod.by, с проблемой уже не первый год сталкиваются владельцы участков в районе Цыганского парка, на улицах Розы Люксембург и Плиева. Вредители постепенно появляются на соседних участках, расширяя ареал распространения.
В Беларуси появились опасные испанские слизни. Фото: slutsk-gorod.by.
Вместе с тем специалисты подчеркивают: официального подтверждения о принадлежности найденных особей к испанскому слизню пока нет.
Испанский слизень питается более чем сотней видов культурных и дикорастущих растений. При этом он повреждает ягоды, плодовые культуры, овощи, декоративные насаждения. Дополнительной угрозой является его высокая скорость размножения. У вредителя практически нет естественных врагов, он легко распространяется вместе с грунтом, посадочным материалом, овощами и так далее.
После уничтожения взрослых особей на участке могут сохраняться кладки яиц. Огородники обращают внимание, что испанские слизни объедают растения как снаружи, так и изнутри. При массовом нашествии вредителей за один обход удается собрать около четырех-пяти литров особей.
Тем временем самое крупное скопление чаек в континентальной Европе зафиксировано на заводе под Минском.
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