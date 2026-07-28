Школьники плетут маскировочные сети для СВО на каникулах в Хабаровске

В Хабаровске школьники продолжают помогать участникам СВО даже во время летних каникул. Вместе с родителями и педагогами они плетут маскировочные сети, собирают гуманитарные грузы и готовят письма для военнослужащих, сообщили в городской администрации.
Только в июле коллективы гимназии № 1 и детского сада № 7 изготовили и отправили на фронт восемь маскировочных сетей. К этой работе присоединились учащиеся, их семьи и сотрудники образовательных учреждений.
Одновременно сбор помощи для военных организован в центре внешкольной работы «Планета взросления» и школе № 77. Помимо необходимых вещей, детям предлагают передавать бойцам рисунки и письма со словами поддержки.
За участие в добровольческих проектах коллективы и родительские комитеты учреждений получили благодарности от движения «Дальневосточный тыл».
«Работа по изготовлению маскировочных сетей, сбору гуманитарной помощи и отправке писем не прекращается даже во время летних каникул. Вклад педагогов, родителей и самих ребят заслуживает глубокого уважения», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.