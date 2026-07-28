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Хабаровчанин всю ночь ни в чем себе не отказывал за счёт чужой карты

За одну ночь мужчина потратил с найденной банковской карты около 14 тысяч рублей.

Житель Хабаровска оказался под подпиской о невыезде после того, как, найдя чужую банковскую карту, потратил с нее около 14 тысяч рублей, сообщает hab.aif.ru.

В полицию обратился 47-летний житель села имени Тельмана Еврейской автономной области, работающий в Хабаровске. Мужчина рассказал, что потерял банковскую карту. Впоследствии выяснилось, что за одну ночь с нее были совершены покупки в нескольких торговых точках Краснофлотского района Хабаровска.

Общая сумма списаний составила около 14 тысяч рублей.

Сотрудники 8-го городского отдела полиции установили подозреваемого. Им оказался 49-летний житель Краснофлотского района, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Мужчина пояснил, что нашел карту и решил воспользоваться этим обстоятельством, оплатив покупки в магазине», — прокомментировал hab.aif.ru старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.

В отношении хабаровчанина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.