Хабаровчанин всю ночь ни в чем себе не отказывал за счёт чужой карты

Житель Хабаровска оказался под подпиской о невыезде после того, как, найдя чужую банковскую карту, потратил с нее около 14 тысяч рублей, сообщает hab.aif.ru.
В полицию обратился 47-летний житель села имени Тельмана Еврейской автономной области, работающий в Хабаровске. Мужчина рассказал, что потерял банковскую карту. Впоследствии выяснилось, что за одну ночь с нее были совершены покупки в нескольких торговых точках Краснофлотского района Хабаровска.
Общая сумма списаний составила около 14 тысяч рублей.
Сотрудники 8-го городского отдела полиции установили подозреваемого. Им оказался 49-летний житель Краснофлотского района, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.
«Мужчина пояснил, что нашел карту и решил воспользоваться этим обстоятельством, оплатив покупки в магазине», — прокомментировал hab.aif.ru старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.
В отношении хабаровчанина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.