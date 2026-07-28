Кафе у вокзала в Биробиджане закрыли за антисанитарию

В Биробиджане на 30 суток приостановили работу кафе на привокзальной площади после жалобы посетителя на санитарные нарушения. Проверка подтвердила, что в заведении не соблюдали требования к приготовлению и безопасности пищевой продукции, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Поводом для проверки стало обращение жителя на личном приёме у первого заместителя Дальневосточного транспортного прокурора Алексея Легезина. После этого сотрудники Биробиджанской транспортной прокуратуры осмотрели кафе и выявили грубые нарушения.
Как установили проверяющие, продукты в заведении готовили без соблюдения условий, необходимых для их качества и безопасности. При этом подобные претензии к предпринимателю возникли не впервые.
В прошлом году владельца кафе уже штрафовали на 30 тысяч рублей за аналогичные нарушения. Поскольку требования вновь не были выполнены, прокуратура потребовала более строгого наказания.
Суд приостановил работу заведения на 30 суток. Устранение нарушений остаётся на контроле транспортной прокуратуры.