Кафе у вокзала в Биробиджане закрыли за антисанитарию

В Биробиджане на 30 суток приостановили работу кафе на привокзальной площади после жалобы посетителя на санитарные нарушения. Проверка подтвердила, что в заведении не соблюдали требования к приготовлению и безопасности пищевой продукции, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.