В Москве состоялась рабочая встреча мэра столицы Сергея Собянина и губернатора Смоленской области Василия Анохина

В июне 2026 года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение между Правительством Москвы и Правительством Смоленской области о сотрудничестве в сфере цифровизации строительного комплекса и ЖКХ на период до 2030 года. Документ предполагает комплексную цифровую трансформацию этих отраслей на территории Смоленской области с использованием лучших московских практик.