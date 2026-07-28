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В Москве состоялась рабочая встреча мэра столицы Сергея Собянина и губернатора Смоленской области Василия Анохина

В ходе рабочей встречи обсуждались проекты по внедрению передовых цифровых решений в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Источник: Комсомольская правда

В июне 2026 года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение между Правительством Москвы и Правительством Смоленской области о сотрудничестве в сфере цифровизации строительного комплекса и ЖКХ на период до 2030 года. Документ предполагает комплексную цифровую трансформацию этих отраслей на территории Смоленской области с использованием лучших московских практик.

Речь шла о внедрении искусственного интеллекта, цифровых сервисов для градостроительного планирования и систем контроля за обращением с отходами. Это позволит сократить административные барьеры, ускорить процессы согласования и повысить прозрачность всего цикла — от проектирования до ввода объектов в эксплуатацию.

Сергей Собянин подчеркнул, что Москва, являясь крупнейшим центром ИИ-разработок, успешно масштабирует свой опыт и помогает регионам внедрять единые цифровые стандарты строительства. Он отметил заинтересованность столицы в активном обмене опытом со Смоленской областью, а также поддержку региональных инициатив по цифровизации.

«Наше сотрудничество демонстрирует, как эффективное партнерство между субъектами федерации способствует развитию регионов и улучшению качества жизни граждан», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

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