Стало известно, сколько россияне тратят на культурные мероприятия

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Траты на одно культурное мероприятие у 16% россиян превышают 7 тыс. рублей. Такие выводы следуют из проведенного аналитиками финансового маркетплейса «Выберу.ру» опроса, результаты которого есть у ТАСС.
Чаще всего один культурный выход обходится гражданам РФ в 3−5 тыс. рублей — такой вариант выбрали 24% респондентов. Еще 23% тратят от 1 до 3 тыс. рублей. Примерно у каждого пятого россиянина (19%) траты составляют от 5 до 7 тыс. рублей. Меньше 1 тыс. рублей тратят 18% респондентов, указано в опросе.
Согласно исследованию, чаще всего россияне посещают театры — этот вариант выбрали 23% респондентов. На втором месте оказались концерты (19%), далее идут музеи и выставки (18%), экскурсии и лекции (16%), кинопоказы (13%) и фестивали (11%). Молодежь предпочитает концерты — их чаще всего посещают 31% участников исследования в возрасте от 18 до 24 лет. Театры в этой возрастной группе выбирают всего 12% респондентов. Зато среди россиян 45−54 лет театры выбирают уже 36% опрошенных, а среди участников старше 55 лет — 32%.
Регулярно посещают культурные мероприятия 44% россиян. Из них 26% бывают в театрах, музеях и на выставках один раз в месяц, 18% — несколько раз в месяц. Еще 49% выбираются из дома несколько раз в год, а 7% не посещают культурные мероприятия вовсе. Самыми активными посетителями культурных событий оказались специалисты из сфер маркетинга и рекламы, образования и медицины. Почти половина из них бывают на спектаклях или выставках минимум раз в месяц, отметили аналитики.
Главным фактором при выборе мероприятия для 34% россиян становится интерес к конкретному спектаклю, исполнителю или автору. Еще 27% рассматривают культурный досуг как возможность узнать что-то новое, 16% — получить яркие впечатления, а 23% — провести время с близкими, следует из опроса.
Рост цен на культурный досуг.
Также аналитики выяснили, что за последние три года цены на концерты росли быстрее инфляции — в Москве и Санкт-Петербурге примерно на 30%, в регионах — до 39%. Несмотря на подорожание билетов, почти половина россиян не стала сокращать расходы на культурный досуг: 31% оставили их на прежнем уровне, а 18% стали тратить больше.
Обычно россияне отправляются на мероприятие вместе с друзьями (32%) или партнером (26%). Еще 21% предпочитают посещать такие события всей семьей, 14% выбираются в театр или музей в одиночку, а 7% — с коллегами. Интересно, что 28% респондентов считают досуг удачным форматом для свидания. При этом женщины чаще мужчин рассматривают поход в театр или музей как удачный сценарий для совместного времяпровождения: так считают 35% женщин и 22% мужчин.
В опросе приняли участие 3 092 россиян.