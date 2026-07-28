Стало известно, сколько россияне тратят на культурные мероприятия

Регулярно посещают культурные мероприятия 44% россиян. Из них 26% бывают в театрах, музеях и на выставках один раз в месяц, 18% — несколько раз в месяц. Еще 49% выбираются из дома несколько раз в год, а 7% не посещают культурные мероприятия вовсе. Самыми активными посетителями культурных событий оказались специалисты из сфер маркетинга и рекламы, образования и медицины. Почти половина из них бывают на спектаклях или выставках минимум раз в месяц, отметили аналитики.