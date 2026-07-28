Крупные инфраструктурные проекты реализуют в Вилючинске при поддержке края и федерации

Как отметил Владимир Солодов, финансирование восстановления дорог после зимнего периода в этом году увеличено втрое по сравнению с прошлым годом. Уже отремонтированы центральная дорога на въезде в город и трасса, соединяющая микрорайоны Приморский и Рыбачий. До конца сезона планируется привести в нормативное состояние еще шесть внутриквартальных проездов и ряд ключевых участков.