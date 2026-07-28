Крупные инфраструктурные проекты реализуют в Вилючинске при поддержке края и федерации

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе рабочей поездки в Вилючинск оценил реализацию мероприятий мастер-плана города морской доблести. В этом году в муниципалитете расширили программу сноса ветхого жилья, увеличили финансирование дорожного ремонта и приступили к новым проектам благоустройства.
По словам главы региона, число домов, подлежащих сносу, увеличено с пяти до одиннадцати. Дополнительные средства на эти цели выделены по поручению губернатора, завершить демонтаж планируется до конца года.
Как отметил Владимир Солодов, финансирование восстановления дорог после зимнего периода в этом году увеличено втрое по сравнению с прошлым годом. Уже отремонтированы центральная дорога на въезде в город и трасса, соединяющая микрорайоны Приморский и Рыбачий. До конца сезона планируется привести в нормативное состояние еще шесть внутриквартальных проездов и ряд ключевых участков.
В рамках мастер-плана также реализуются проекты по установке канатной дороги для горнолыжной спортивной школы, устройству уличного освещения в микрорайоне Рыбачий, обновлению въездной стелы, ремонту входных групп жилых комплексов, благоустройству Авачинского парка и созданию новых пешеходных маршрутов.
Реализация части проектов стала возможной благодаря дополнительному федеральному финансированию в размере 366 млн рублей, выделения которого добилась вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая. Средства направят на ремонт дорог, капитальный ремонт школы № 2 и детского сада № 6, строительство детских площадок, устройство линий наружного освещения, а также благоустройство общественных пространств.
«Общая задача — сделать Вилючинск комфортнее для жизни людей, которые здесь служат и работают», — подчеркнул Владимир Солодов по итогам рабочей поездки.