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Крупные инфраструктурные проекты реализуют в Вилючинске при поддержке края и федерации

Глава Камчатки Владимир Солодов сообщил о масштабных работах по развитию Вилючинска.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе рабочей поездки в Вилючинск оценил реализацию мероприятий мастер-плана города морской доблести. В этом году в муниципалитете расширили программу сноса ветхого жилья, увеличили финансирование дорожного ремонта и приступили к новым проектам благоустройства.

По словам главы региона, число домов, подлежащих сносу, увеличено с пяти до одиннадцати. Дополнительные средства на эти цели выделены по поручению губернатора, завершить демонтаж планируется до конца года.

Как отметил Владимир Солодов, финансирование восстановления дорог после зимнего периода в этом году увеличено втрое по сравнению с прошлым годом. Уже отремонтированы центральная дорога на въезде в город и трасса, соединяющая микрорайоны Приморский и Рыбачий. До конца сезона планируется привести в нормативное состояние еще шесть внутриквартальных проездов и ряд ключевых участков.

В рамках мастер-плана также реализуются проекты по установке канатной дороги для горнолыжной спортивной школы, устройству уличного освещения в микрорайоне Рыбачий, обновлению въездной стелы, ремонту входных групп жилых комплексов, благоустройству Авачинского парка и созданию новых пешеходных маршрутов.

Реализация части проектов стала возможной благодаря дополнительному федеральному финансированию в размере 366 млн рублей, выделения которого добилась вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая. Средства направят на ремонт дорог, капитальный ремонт школы № 2 и детского сада № 6, строительство детских площадок, устройство линий наружного освещения, а также благоустройство общественных пространств.

«Общая задача — сделать Вилючинск комфортнее для жизни людей, которые здесь служат и работают», — подчеркнул Владимир Солодов по итогам рабочей поездки.

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