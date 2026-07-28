Из Центрального района Красноярска вывезли 450 КамАЗов мусора

В Центральном районе Красноярска за первое полугодие 2026 года ликвидировали несколько несанкционированных свалок. Всего с территории вывезли 4560 кубометров мусора. Это около 450 КамАЗов.
Самой крупной стала свалка на Северном шоссе, 30а. За два дня оттуда убрали 770 кубометров отходов, или примерно 77 КамАЗов. Для сравнения, такой же объём мусора вывезли со всего района за первые четыре месяца года. Крупные захламления также ликвидировали на улицах Брянской, Промысловой и Ремесленной. При этом некоторые адреса приходится убирать почти каждую неделю. Среди них улицы Березина, Линейная, Уланова, Чернышевского и Юрия Гагарина.
«Важно, чтобы мусора на улицах становилось меньше не потому, что мы быстро его убираем, а потому, что его реже оставляют в неположенных местах», — отметил руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.
Для улучшения ситуации в частном секторе Покровки оборудуют 11 новых муниципальных площадок для сбора ТКО. Работы уже почти завершены. Всего в этом году в Центральном районе планируют вывезти 7300 кубометров мусора. На эти цели направили около 13 млн рублей. На проблемных участках также установили камеры видеонаблюдения. С начала года за складирование отходов в неположенных местах к административной ответственности привлекли 40 человек.