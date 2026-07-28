Из Центрального района Красноярска вывезли 450 КамАЗов мусора

Для улучшения ситуации в частном секторе Покровки оборудуют 11 новых муниципальных площадок для сбора ТКО. Работы уже почти завершены. Всего в этом году в Центральном районе планируют вывезти 7300 кубометров мусора. На эти цели направили около 13 млн рублей. На проблемных участках также установили камеры видеонаблюдения. С начала года за складирование отходов в неположенных местах к административной ответственности привлекли 40 человек.