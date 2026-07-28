Минувший понедельник стал самым жарким днем в Прикамье с начала года

На большинстве северных метеостанций температура воздуха днем превысила +33°С, в Чердыни и Бисере установлены суточные рекорды тепла. Самая высокая температура в крае зафиксирована в Лысьве +34,8°С, Чайковском +33,9°С и Осе +33,8°С. В Перми она составила +33,2.