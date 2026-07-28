В России снизилась заболеваемость вирусными гепатитами

По словам специалиста, гепатит С можно полностью вылечить у подавляющего большинства пациентов, получивших терапию: «За последние годы охват противовирусным лечением гепатита С вырос более чем в пять раз, а в 2025 году устойчивый вирусологический ответ был достигнут примерно у 98% пациентов, завершивших лечение».