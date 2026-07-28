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В России снизилась заболеваемость вирусными гепатитами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня, 28 июля, отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня, 28 июля, отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом.

В России наблюдается общая тенденция снижения заболеваемости острыми вирусными гепатитами: в 2025 году зарегистрировано почти на 30% меньше случаев по сравнению с 2024 годом.

Об этом сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

По его словам, одновременно растет число впервые выявленных хронических форм гепатитов. Это связано с расширением скрининга и выявлением случаев заболевания, которое много лет протекало бессимптомно.

«По отдельным инфекциям динамика также благоприятная, например, заболеваемость острым гепатитом B за десять лет снизилась в 4,5 раза, а острым гепатитом C в 2025 году снизилась на 5% по сравнению с уровнем 2024 года», — подчеркнул эксперт.

По словам специалиста, гепатит С можно полностью вылечить у подавляющего большинства пациентов, получивших терапию: «За последние годы охват противовирусным лечением гепатита С вырос более чем в пять раз, а в 2025 году устойчивый вирусологический ответ был достигнут примерно у 98% пациентов, завершивших лечение».